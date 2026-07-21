"Красный шелк" представят на кинофестивале в ЮАР

Х/ф "Красный шелк", реж. Андрей Волгин, 2025 Art Pictures Distribution (входит в холдинг Национальная Медиа Группа) представит ретро-детектив "Красный шелк" на 47-м международном кинофестивале Durban International Film Festival в Южно-Африканской Республике.
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