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Один из самых больших и сильных плиозавров был найден в Англии

Один из самых больших и сильных плиозавров был найден в Англии

На юге Англии был найден череп плиозавра — морского хищника, жившего около 150 миллионов лет назад. Один местный художник и любитель окаменелостей Филипп Якобс нашел этот экземпляр на пляже графства Дорсет.

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