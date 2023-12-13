Один из самых больших и сильных плиозавров был найден в Англии

На юге Англии был найден череп плиозавра — морского хищника, жившего около 150 миллионов лет назад. Один местный художник и любитель окаменелостей Филипп Якобс нашел этот экземпляр на пляже графства Дорсет.
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