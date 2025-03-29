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Гендиректор «Крыльев» про 5:1 с «Локомотивом»: «Мы переживаем невероятные эмоции внутри коллектива. Эта победа была первым шагом к цели»

Самарский клуб на своем поле выиграл у московского (5:1) и поднялся на 10-е место в таблице Мир РПЛ. «Мы довольны результатом и переживаем невероятные эмоции внутри коллектива.

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