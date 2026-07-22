Парящие лоджии и красивый фасад. Каким будет ЖК в переделанном квартале Барнаула

На улице Геодезической, 113, в Барнауле закладывается жилой комплекс из трех высотных домов. В подземный уровень "спрячут" двухэтажный паркинг, по периметру построят уже традиционные коммерческие помещения.
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