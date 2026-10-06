Собянин: часть станции метро в Алексеевском районе отделают «под хайтек»

Второй вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии построят в футуристическом стиле. Он станет дополнением к уже работающему вестибюлю.
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