Рассекречены архивы по разгрому Финляндии и выводе ее из войны

Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом впервые публикуют архивные документы, посвященные «четвертому сталинскому удару» - наступлению Красной Армии в Карелии и на Корельском перешейке.
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