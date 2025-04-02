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Царьград

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Минздрав сделал выбор между врачами Центра медицины катастроф и его начальником

Минздрав сделал выбор между врачами Центра медицины катастроф и его начальником

В марте из ЦМК Челябинской области полным составом ушёл отдел гражданской обороны, еще четверо медиков собирались писать заявление об увольнении.

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