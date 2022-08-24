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Контрафакт или оригинальный продукт без документов? Эксперты оценили объем товаров неизвестного происхождения на Wildberries, Ozon и “Яндекс Маркете”

Контрафакт или оригинальный продукт без документов? Эксперты оценили объем товаров неизвестного происхождения на Wildberries, Ozon и “Яндекс Маркете”

Среди наиболее популярных категорий товаров на крупнейших российских маркетплейсах — Wildberries, Ozon и “Яндекс Маркете” — доля продукции, на которую отсутствует подтверждающая ее легальность документация, может превышать 50%.

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