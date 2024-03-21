ГУМЧС: в Якутии в ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали

В результате аварии на региональной автодороге "Умнас" в Ханагаласском районе Якутии погибли четыре человека, еще столько же получили ранения, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике, пишет РИА Новости.
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