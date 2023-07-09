Дети мигрантов лишили сотню первоклашек мест в школе Альметьевска

Александр Ляшенко

Не ёрничай,надо россиянам держаться вместе.а не как ты,в слёзы и за мамкину юбку.Можно же и этой продажной директриссе и с ноги в рожу заехать,выставит кордон и не подпускать детей гастербайтеров к школе, как то надо за себя бороться!