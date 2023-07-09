В Альметьевске родители будущих первоклашек борются за право своих детей получить школьное образование.
Дети мигрантов лишили сотню первоклашек мест в школе Альметьевска
Комментарии
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ВЮ
Валера Юшков
Геноцид налицо. Но это же Татарстан, не Россия.
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7 час.
Tania Еременко
Татарстан - это Россия, уважаемый.
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4 час.
Александр Ляшенко
Не ёрничай,надо россиянам держаться вместе.а не как ты,в слёзы и за мамкину юбку.Можно же и этой продажной директриссе и с ноги в рожу заехать,выставит кордон и не подпускать детей гастербайтеров к школе, как то надо за себя бороться!
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4 час.
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