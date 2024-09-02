В Германии в Дрездене, Лейпциге и Эрфурте левые вышли с протестом против АдГ

После выборов в Саксонии и Тюрингии (Германия) в воскресенье вечером в Дрездене, Лейпциге и Эрфурте левые вышли на марши протеста против правой партии «Альтернатива для Германии», 2 сентября пишет газета Bild.
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