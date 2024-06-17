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Языковой омбудсмен Украины пригрозил «жесткой реакцией» на скандал в Одессе

Языковой омбудсмен Украины пригрозил «жесткой реакцией» на скандал в Одессе

На инцидент на бизнес-мероприятии в Одессе, в ходе которого один из участников выступал на русском языке, последует «жесткая реакция», заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

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