«Ганьба! Опомнитесь!» – ТЦК пакуют в ВСУ ограниченно пригодных до 25 лет

Махинации с новым законом о мобилизации на Украине достигли парадоксальных результатов – нельзя призывать годных к службе украинцев до 25 лет, но при этом можно забирать их ограниченно пригодных ровесников.
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