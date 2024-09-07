С 19 по 22 августа 2024 года в г. Москве прошла крупнейшая международная выставка автомобильной промышленности в России MIMS Automobily Moscow 2024, посвященная автозапчастям, автокомпонентам, оборудованию и товарам для технического обслуживания автомобилей, в которой впервые поучаствовало Унитарное предприятие ´Универсал Бобруйск´.
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