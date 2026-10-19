Советско-японские переговоры в Москве в октябре 1956 года по вопросу подписания совместной декларации о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений 7 октября 1956 года премьер-министр Японии Итиро Хатояма вместе с супругой Каору отправился в Москву.
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