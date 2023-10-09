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Как очень просто доказать, что американцы никогда не были на Луне. Ловушка из СССР, на которую попались в США

Как очень просто доказать, что американцы никогда не были на Луне. Ловушка из СССР, на которую попались в США

Как то, я смотрю, из инфополя совсем исчезли новости про индийский луноход, который по идее должен был там избороздить наш спутник вдоль и поперёк и предоставить "неопровержимые" доказательства того, что американцы на Луне всё-таки были.

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Комментарии
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Владимир Сабакарь
Это снимок вам подкинули, как лохам с тренировочных  занятий . На самом деле их на носилках подняли на борт и посадили на корабль в специальную камеру с системой жизнеобеспечения.
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1 час.
А
Анна
Речь шла о втором полёте  Николаева, в котором он летал с Севастьяновым, полёт продолжался почти 18 суток, это был рекорд. Николаеву было уже 40 лет и после полета у него были инфаркты.
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41 мин.
Natalija Osminina
Вы говорите о словах автора, а я отвечала на вопрос Марины Стрижковой: &quot;КАк же Николаев с инфарктами и весь синий и в коме мог зачать ребенка с Терешковой?&quot; --- Логично, что раз Терешкова родила дочь  Елену 8 июня 1964 г, значит, зачата она была примерно за 9 месяцев ранее -  в октябре 1963 года. А Николаев вернулся из первого полета в августе 1962 года. Причем тут его второй полет? Он же не мог зачать  дочь в октябре 1963 года, вернувшись из второго полета 18 июня 1970 г. Телепортацией что ли? Перелетев в прошлое?
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26 мин.

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