Как очень просто доказать, что американцы никогда не были на Луне. Ловушка из СССР, на которую попались в США

Это снимок вам подкинули, как лохам с тренировочных занятий . На самом деле их на носилках подняли на борт и посадили на корабль в специальную камеру с системой жизнеобеспечения.

Речь шла о втором полёте Николаева, в котором он летал с Севастьяновым, полёт продолжался почти 18 суток, это был рекорд. Николаеву было уже 40 лет и после полета у него были инфаркты.

Natalija Osminina

Вы говорите о словах автора, а я отвечала на вопрос Марины Стрижковой: "КАк же Николаев с инфарктами и весь синий и в коме мог зачать ребенка с Терешковой?" --- Логично, что раз Терешкова родила дочь Елену 8 июня 1964 г, значит, зачата она была примерно за 9 месяцев ранее - в октябре 1963 года. А Николаев вернулся из первого полета в августе 1962 года. Причем тут его второй полет? Он же не мог зачать дочь в октябре 1963 года, вернувшись из второго полета 18 июня 1970 г. Телепортацией что ли? Перелетев в прошлое?