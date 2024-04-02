ВС РФ нанесли удары по военным объектам и логистике противника в районе населённого пункта Солончаки Николаевской области

Российские военные продолжают планомерное уничтожение военной инфраструктуры противника на Украине. Практически ежедневно наносятся удары по предприятиям ВПК, местам дислокации личного состава ВСУ в глубоком тылу, стоянкам техники, складам боеприпасов и пр.
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