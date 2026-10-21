Фото: Фото: YouTube / Информационное агентство БелТА Скандал вокруг строительства оборонительных сооружений на границе с Россией набирает обороты.
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- Тысяча сбитых дро...
Деньги отмывают и откатывают назад, в Брюссель.
и с этим воевать?..... меня блеват так и кидат....
Ни окопы, ни бункеры, уже фактически могут служить только как места будущих захоронений. Со всеми этими БПЛА, бомбами и ракетами помогут остаться в живых только мобильность и точная а главное своевременная тактическая информация..... так что копайте, копайте и зарывайте свой военный бюджет НАТО..... вот только местному населению этого на НАДО
Я бы добавил в силам обороны границы Эстонии почëтный караул с разводящим со смещëнным центром тяжести, ролит с этим позором по сети гуляет.