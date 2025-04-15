В США не исключают полный разрыв торговых отношений с Китаем

Вашингтон может совсем разорвать торговые отношения с Пекином. Этот сценарий не рассматривается как неизбежный, но это «может случиться», заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV.
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