Переговоры между Москвой и Багдадом можно рассматривать как позитивный сигнал

Ключ-регион10 октября в Москву прибыл премьер-министр Ирака – М. ас-Судани. Он провел переговоры в Кремле, а 11 посетил пленарную сессию Российской энергетической недели в Манеже – ежегодного форума, на котором собираются представители российского и зарубежного ТЭК.