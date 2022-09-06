Вратарь «Иркутска» объяснил, зачем накрасил ногти

Отстраненный за маникюр футболист рассказал о мотивах своего поступка. Вратарь «Иркутска» Никита Лобусов, которого отстранили от тренировок с командой из-за того, что голкипер покрыл ногти розовым лаком, объяснил, почему он решился на маникюр.