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Вратарь «Иркутска» объяснил, зачем накрасил ногти

Вратарь «Иркутска» объяснил, зачем накрасил ногти

Отстраненный за маникюр футболист рассказал о мотивах своего поступка. Вратарь «Иркутска» Никита Лобусов, которого отстранили от тренировок с командой из-за того, что голкипер покрыл ногти розовым лаком, объяснил, почему он решился на маникюр.

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