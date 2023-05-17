Вечерний Новосибирск

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Разработан единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей

Разработан единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей

Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на выездном заседании в Центре управления регионом в подмосковном Красногорске.

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