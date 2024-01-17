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Бурятская фирма опять попалась на «экономии» бетона во время работы в Забайкалье

Бурятская фирма опять попалась на «экономии» бетона во время работы в Забайкалье

Уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после проверки строительства очистных сооружений в Хилке, об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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