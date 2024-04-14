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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кюйт выиграл второй дивизион Бельгии во главе «Берсхота»

Вчера «Дендер проиграл «Зюлте-Варегему» (1:4) и упустил возможность догнать лидера. Таким образом, в следующем сезоне «Берсхот» перейдет в высшую лигу Бельгии.

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