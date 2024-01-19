Украина прекратит боевые действия в 2024 году на условиях Москвы

ЮВ

Юрий Во

Проблема "похабного мира", после победы России - это действительно проблема № 1. Нынешний Кремль с Путиным недостаточно серьезно настроены "выбивать" из своей победы ВСЕ, что можно. Одесса, Николаев - это мизер, на который могут согласиться в Кремле. Но, возможно и максимум, если Запад пообещает Путину плюшки, в виде отмены санкций, допуска к современным технологиям и т.п. И Путин, с большой вероятностью, пойдет на это, поскольку ситуация в стране далеко не такая "блестящая", как ее рисует кремлевская пропаганда. Инфляция и усталость народа от затянувшейся войны, которая к тому же, постоянно увеличивает людские потери - в какой-то момент может обрушить "надутый" рейтинг Путина. Путин заинтересован до указанного момента закончить СВО и, объявить себя победителем. Для этого он внутренне, с большой степенью вероятности, будет готов на "похабный мир". А чтобы "сохранить лицо" Путин потребует и получит от Запада внеблоковый статус оставшейся части Украины и формально признанную Западом денацификацию всей Украины.