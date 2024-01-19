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Украина прекратит боевые действия в 2024 году на условиях Москвы

Украина прекратит боевые действия в 2024 году на условиях Москвы

Бандеровцы сложат оружие уже в этом году. Такое мнение высказал американский военный эксперт, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в интервью российским журналистам.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Проблема &quot;похабного мира&quot;, после победы России - это действительно проблема № 1. Нынешний Кремль с Путиным недостаточно серьезно настроены  &quot;выбивать&quot; из своей победы ВСЕ, что можно. Одесса, Николаев - это мизер, на который могут согласиться в Кремле. Но, возможно и максимум, если Запад пообещает Путину плюшки, в виде отмены санкций, допуска к современным технологиям и т.п. И Путин, с большой вероятностью, пойдет на это, поскольку ситуация в стране  далеко не такая &quot;блестящая&quot;, как ее рисует кремлевская пропаганда. Инфляция и усталость народа от затянувшейся войны, которая к тому же, постоянно увеличивает людские потери - в какой-то момент может обрушить &quot;надутый&quot; рейтинг Путина.  Путин заинтересован до указанного момента закончить СВО и, объявить себя победителем.  Для этого он внутренне, с большой степенью вероятности,  будет готов на &quot;похабный мир&quot;. А чтобы &quot;сохранить лицо&quot; Путин потребует и получит  от Запада  внеблоковый статус оставшейся части Украины и формально признанную Западом  денацификацию всей Украины.
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