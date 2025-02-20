«Ваша мама против невестки Наташки?»: на русских девушек начали надевать хиджаб, потому что теперь это модно

Владимир Алтайцев

Вы предлагаете вернуться к лаптям и сарафанам? Время уже другое, никого не заставишь носить платки на голове, завязанные на подбородке. Предложите это своей жене, либо своей дочери, если она есть, либо жене сына, узнаете, куда они вас пошлют. И без возврата. А вас, адепта христианства не смущает, что попы ходят в женской одежде? Все эти ризы и ряса пришли из незапамятных времён, когда главенствовали везде женщины, они и были священниками исчезнувших религий