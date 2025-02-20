Avia.pro - СМИ Когда реклама становится предметом споров Очередная рекламная кампания вызвала бурю эмоций в сети.
«Ваша мама против невестки Наташки?»: на русских девушек начали надевать хиджаб, потому что теперь это модно
Комментарии
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Сергей Тюрин
Интересно, "ватрушки" у неё от рождения такие или она уже сама себя так изуродовала, бедняжка.
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19 час.
Ина Куликова
Предложите бузовой спеть в хиджабе и никабе, аншлаг гарантирован!
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5 час.
Владимир Алтайцев
Вы предлагаете вернуться к лаптям и сарафанам? Время уже другое, никого не заставишь носить платки на голове, завязанные на подбородке. Предложите это своей жене, либо своей дочери, если она есть, либо жене сына, узнаете, куда они вас пошлют. И без возврата. А вас, адепта христианства не смущает, что попы ходят в женской одежде? Все эти ризы и ряса пришли из незапамятных времён, когда главенствовали везде женщины, они и были священниками исчезнувших религий
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5 час.
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