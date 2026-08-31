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Шум времени. Алексей Учитель о Шостаковиче, Мандельштаме и Юре Борисове

Шум времени. Алексей Учитель о Шостаковиче, Мандельштаме и Юре Борисове

На съемках фильма о Дмитрии Шостаковиче многое шло не по плану: то дождь пойдет, когда по сценарию солнце, то артист неправильно держит скрипку, а снять нужно гениально! Алексей Учитель с задачей справился всего за 60 смен.

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