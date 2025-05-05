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Полянский: Россия ждет от США большей решимости в нормализации работы дипмиссий

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва видит усилия Вашингтона, направленные на нормализацию работы дипломатических представительств обеих стран, однако ощутимых результатов пока достичь не удалось.

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