Отец омского чиновника разбил чужой Porsche за 40 млн рублей и скрылся в Москве

РИА Новости/Кирилл Каллиников В Москве белый внедорожник Ford Explorer, принадлежащий отцу заместителя представителя правительства Омской области, протаранил Porsche стоимостью 40 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-главу разведк...
- ЛЛ Спасатели нашли з...
- ЛЛ Собянин: за 6,5 ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым