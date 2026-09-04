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Отец омского чиновника разбил чужой Porsche за 40 млн рублей и скрылся в Москве

Отец омского чиновника разбил чужой Porsche за 40 млн рублей и скрылся в Москве

РИА Новости/Кирилл Каллиников В Москве белый внедорожник Ford Explorer, принадлежащий отцу заместителя представителя правительства Омской области, протаранил Porsche стоимостью 40 млн рублей.

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