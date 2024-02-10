Для некоторых стран жилье на воде давно является не экзотикой, а чем-то само собой разумеющимся

Никаких сложностей Причем это явление обусловлено не только экономическими причинами. Хотя они часто пользуются популярностью, во многих странах Западной Европы, таких как Нидерланды, Германия и Франция, старые баржи и дебаркады стоят намного дешевле, чем дома.
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