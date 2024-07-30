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Терапевт Великанов: чрезмерная потливость может указывать на онкологию

Терапевт Великанов: чрезмерная потливость может указывать на онкологию

Врач объяснил, в каких случаях стоит обратить внимание на этот неочевидный симптом.Врач-терапевт Дмитрий Великанов рассказал, что гипергидроз — или избыточная потливость — может указывать на серьёзные патологии в организме.

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