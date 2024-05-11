День Победы в Бобруйском районе. Как это было.

В Беларуси 9 мая отмечают День Победы. Для жителей республики это не только праздничная дата, но и дань памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и подпольщикам - всем, кто приближал Победу.
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