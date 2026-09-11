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Царьград

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МЧС перевело силы в режим ЧС после аварии с 13 погибшими

МЧС перевело силы в режим ЧС после аварии с 13 погибшими

В Архангельской области силы Главного управления МЧС переведены в режим "Чрезвычайная ситуация". После столкновения микроавтобуса и лесовоза погибли 13 человек.

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