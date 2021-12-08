Происшествия

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В Кирове полицейские провели для будущих юристов мастер-класс по борьбе с коррупцией

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, в Волго-Вятском институте Московского государственного юридического института им.

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