Все на продажу: самые необычные торговые автоматы

Всем известно, что американцы — большие любители автоматизации. В США открыли первые рестораны быстрого питания с их революционным методом обслуживания, американец Форд первым стал использовать конвейер для поточного производства автомобилей, в Штатах выдали первый патент на торговые автоматы.