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Британия разрабатывает стратегии для ВСУ по ударам в глубь России

Британия разрабатывает стратегии для ВСУ по ударам в глубь России

Главнокомандующий ВСУ Александр Серский/Globallookpress В последние дни мир стал свидетелем формирования новых военных стратегий, когда важные новости России за неделю сообщают, что Великобритания активно занимается подготовкой предложений об использовании дальнобойных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России.

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