Спектакль театрального коллектива из Алексеевского отметили на окружном конкурсе

Театральный коллектив «Непоседы» из дошкольного корпуса школы №1503 по адресу: улица Павла Корчагина, дом 1, строение 1 стал дипломантом второго окружного многожанрового детского фестиваля-конкурса «Город детства».
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