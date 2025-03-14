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Хавбек «Челси» Дьюзбери-Холл: «Мы выигрывали Лигу чемпионов, Лигу Европы. Было бы глупо говорить, что не сможем победить в Лиге конференций»

«Челси» выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, и с нашей стороны было бы глупо говорить, что мы не сможем победить в этом турнире.

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