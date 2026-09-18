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МОСИНФОРМ

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На обновленном Московском ипподроме появилось 12 современных конюшен

На обновленном Московском ипподроме появилось 12 современных конюшен

На территории обновленного Центрального московского ипподрома создана современная инфраструктура для содержания лошадей и ухода за ними.

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