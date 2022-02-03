В Республике Башкортостан глава сельсовета предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка в результате нападения на него стаи собак

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении главы Сафаровского сельсовета Учалинского района по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.
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