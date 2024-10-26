В КХЛ отреагировали на кричалку болельщиков «Спартака» в отношении СКА

«СКА — позор российского хоккея», — скандировали болельщики хоккейного клуба «Спартак» (Москва) на трибунах во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором московский «Спартак» встречался с санкт-петербургским СКА 25 октября, сообщает портал «Чемпионат».
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