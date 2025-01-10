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Байден принял решение в отношении организатора терактов 11 сентября

Байден принял решение в отношении организатора терактов 11 сентября

Уходящая администрация президента США Джо Байдена обратилась в федеральный апелляционный суд с просьбой заблокировать сделку о признании вины одного из организаторов терактов 11 сентября Халидом Шейхом Мохаммедом, которое избавило бы его от риска исключительной меры наказания.

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