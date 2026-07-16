Первышов представил содержательный отчет 15 июля в Тамбове

Евгений Первышов представил подробный отчёт на заседании Тамбовской областной Думы 15 июля. Председатель Евгений Матушкин подчеркнул успешные достижения и эффективное сотрудничество главы региона с федеральными властями в улучшении жизни тамбовчан.
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