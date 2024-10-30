«Омск — столица России»: когда это было на самом деле

В июле 1918 года после изгнания большевиков Омск был провозглашен столицей Сибири. В течение почти полутора лет новые власти делали все, чтобы город был центром не только сибирского, но и всероссийского белого движения.
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