София Ротару лишилась ялтинской «Виллы София»

В Крыму до последнего не решались национализировать курортную недвижимость народной артистки СССР, поддерживающей бандеровский режим Илья Сергеев На фото: вид на гостиницу «Вилла София» (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) Сегодня стали известны подробности, что же подвигло Антитеррористическую комиссию Республики Крым все-таки начать подготовку к национализации недвижимости семейства Ротару.