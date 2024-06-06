В Липецкой области автоинспекторы помогли оперативно доставить в больницу потерявшего сознание пассажира автомобиля

Днем двадцать третьего мая экипаж отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Пасынкова и лейтенанта полиции Сергея Каширина несли службу на улице Стаханова, когда к ним обратилась за помощью женщина – водитель одного из автомобилей.
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