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Недоедание и недовыпивание во Франции во время оккупации

Недоедание и недовыпивание во Франции во время оккупации

Хозяйственные фотографии времен войны найти трудно. Потому наслаждайтесь видами ПарижаЭта тема возникла, так сказать, по просьбе трудящихся, которых очень интересовало положение с сельским хозяйством в оккупированной Франции.

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