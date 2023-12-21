В Евросоюзе заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ

Европейская комиссия (ЕК) планирует и дальше поддерживать введение новых санкций против России, заявил «Известиям» официальный представитель высшего органа исполнительной власти Евросоюза Даниэл Шеридан Ферри.
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