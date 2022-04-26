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Очевидцы сообщают о взрывах в приднестровском посёлке Маяк.

Очевидцы сообщают о взрывах в приднестровском посёлке Маяк.

По предварительным данным, взорваны две вышки связи. Накануне здание Министерства госбезопасности в Тирасполе обстреляли из ручного гранатомёта.

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