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Газета.ру

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Депутат Кавшар призвала как можно скорее увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Депутат Кавшар призвала как можно скорее увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тыс. рублей.

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